Bursa’da kayıp yaşlı adam için seferberlik

Bursa’da yalnız başına yaşayan ve 2 günden beri kendisinden haber alınamayan Fehmi Arık (72) için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Soğucak Mahallesi’nde yalnız olarak yaşayan Fehmi Arık’tan (72) 2 günden beri haber alınamıyor. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine köyde yapılan arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamazken durum Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı’na bildirildi.

Fehmi Arık için yapılan araştırmalarda yaşlı adamın 2 gün önce bakkala giderek ekmek aldığı ve ekmeği de evine götürerek astığı öğrenildi. Sonrasında evden dışarıya çıktığı tahmin edilen Arık, 2 gün önce yaşanan bu gelişmeden beri arkasında herhangi bir iz bırakmış değil. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, ANDA, AFAD ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişi köpekler eşliğinde bölgede arama çalışmalarına başladı.

Fehmi Arık’ın son 15 günden beri rahatsızlıklar yaşadığı, ağır nefes darlığı problemi nedeniyle çok uzak yerlere gidemeyeceği düşünülüyor. Soğuk hava şartları nedeniyle hızlı bir şekilde bölge taraması gerçekleştiriliyor.