Bursa’da kapalı otobüs duraklarına çirkin saldırı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediyenin faaliyete aldığı akıllı duraklara saldırı düzenlendi. Belediye Başkanı Davut Aydın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanan olaya “Kamu malına zarar vermeyin” diyerek tepki gösteren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın şunları söyledi: “Kapalı otobüs duraklarımız vatandaşlarımızın kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmaları için yapılmıştır. Kendini bilmez kişiler tarafından duraklarımızdaki kameralar, klimalar, televizyonlar ve koltuklar kırılmaktadır. Kişiler kamera kaydında mevcut olup haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Lütfen kamu malına zarar vermeyelim”