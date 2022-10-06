Bursa’da kamyon devrildi: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü İsmail D. (42) yönetimindeki 58 TY 173 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola devrilen kamyonun sürücüsü ve yanında bulunan Soner Ö. (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.