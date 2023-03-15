Bursa’da kahramanlıklarıyla tarihe damga vuran Türk kadınları vefa gecesinde anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Vatan ‘Ana’dolu Olunca” adlı etkinlikte, bağımsızlık için gerek cephede gerekse cephe gerisindeki kahramanlıkları ile tarihte iz bırakan Türk kadınları anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, My Elit Yapım tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kahraman Türk kadınlarının tarihte bıraktığı ize dikkat çekildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma hikayesinin anlatıldığı kısa film gösterisi ile başlayan etkinlikte, milli mücadele kahramanları Nene Hatun, İlk Kadın Meclis Üyesi Hafız Selban İzmeli, Gazi Halime Çavuş, Halide Edip Adıvar, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Çete Emirayşe ve Şerife Bacı karakterleri, canlandırmalarla Bursalıları 104 yıl öncesine götürdü.

Kahramanlarımız hiçbir zaman bitmez

Duygulu anların yaşandığı etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye’nin gerek stratejik konumu gerekse tarihî zenginliği ile yıllar boyunca birçok kuşatmanın ve savaşın adresi olduğunu hatırlattı. Bütün zor zamanlarda her yaştan insanın, tek yürek ve tek bilek olarak birlik ve beraberlik için mücadele ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yeniden varoluş mücadelesinde kadınlarımızın rolü bir hayli fazla. Bu dönemde kadınlarımızın gerek cephede gerekse cephe gerisinde verdiği destek hepimiz için örnek olmalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlayalım: “Milli mücadeleyi gerçekleştiren doğrudan doğruya milletin ta kendisidir.” Millî Mücadele’de Türk milleti, kadınıyla erkeğiyle mücadeleyi kendisine ülkü edindi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bugün, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çanakkale Cephesi’nde ve Kurtuluş Savaşı’nda eşsiz mukavemet göstererek tarihte iz bırakan Türk kadınlarını yâd etmek için bir araya geldik. 104 yıl geriye giderek millî mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızın cesaret ve özverilerine yeniden tanıklık edeceğiz. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar Bu aziz milletin içinde hiç eksik olmaz. Her devirde yeni bir ruhla cemiyet içinde yerlerini alırlar. Biz bu yönden Allah’ın lütfuna mazhar olmuş bir milletiz. Çok şükür bizim kahramanlarımız hiçbir zaman bitmez. Bu kutlu toprakların birliğinin korunmasında canını ortaya koyan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda okunan İstiklal Marşı’na tüm salon büyük bir coşkuyla eşlik ederken, projenin mimarı Ehli Sanat Derneği yöneticisi Eda Sürmeli, etkinlik öncesi fuaye alanında hazırlanan ve tüm kadınların parmak izlerini taşıyan Türkiye Haritası panosunu da Başkan Aktaş’a hediye etti.