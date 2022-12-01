Bursa’da kadına şiddete karşı toplumsal bilinç

Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle, kadına şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ olarak belirlenirken; Bursa’da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla panel ve seminerler düzenliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde organize edilen programda, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in de katıldığı programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla yerel ve ulusal ölçekte önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle kadın istihdamının sağlanması için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade eden Şahin, “Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi’nin açılışın ardından, ilk 6 ayda 2500 civarında kadınımızla görüşüldü ve 482 kadın istihdam edildi. Bunun yanında, Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü uygulaması ile Bursa genelinde şiddete maruz kalan ve kalma ihtimali olan kadınlarımızın başvuru yapabileceği, tüm kamu kuruluşların telefonların yer aldığı uygulamayı hayata geçirdik. Kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.

Kadına şiddetin sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, “Her 3 kadından 1’i şiddete maruz kalıyor. Tüm kadınlar arasında ‘eski eşi veya partneri tarafından şiddete uğrama oranı’ sorun olmaktan çıkamamış. Kadına şiddetle mücadele, aslında topyekun mücadeleyi gerektiriyor. Kurumlar, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, erkekler, kadınlar ve halkın da mücadele etmesi gereken bir konu. Bakanlıklarımız, şiddet için çok önemli projeler hayata geçirdiler. Farkındalığı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Muammer Doğan da şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Doğan, “Şiddette mücadele, çok emek ve özveri isteyen bir iş. Eğitimin ilk kademesinden son kademesine kadar bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çabaları ‘ortak akılla sürdürebilmek için’ kamuoyuna duyuruyoruz. Şiddet, sadece kamunun değil tüm ülkenin hatta dünyanın ortak sorunu. Sadece kadına değil şiddetin her türlüsünü ‘sıfır tolerans ilkesiyle’ daha güzel yarınlarda konuşabileceğimiz ümidiyle yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, Sosyal Hizmetler Uzmanı İdil Berfin Akbaş’ın şiddete yönelik ‘Farkındalık’ sunumu ile Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiddetle mücadeleye ilişkin gölge oyunu ilgiyle takip edildi.