Bursa’da kadın sürücülere araç bakım eğitimi

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde ‘Yolda Kalma Güvende Kal’ sloganıyla kadın sürücülere ‘Araç Tamir ve Bakım Eğitimi’ veriliyor. 128 saat süren kurslar ile Yıldırımlı kadınlar, lastik değişiminden zincir takmaya, araç periyodik bakımından basit arızalara, yağ değişiminden motor suyu kontrolüne kadar tüm günlük haftalık ve aylık araç bakımlarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme imkânı buluyorlar.

Eğitim sayesinde kadın sürücülerin araçlarının bakımlarını kendilerinin yapabileceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızın sosyal hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede kadın sürücülerimize yönelik ‘Yolda Kalma Güvende Kal’ başlığı altında araç bakım eğitimi hayata geçirdik. Kursun ilk etabında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından güvenli araç kullanımı için sürücü davranışlarının geliştirilmesi, trafik güvenliği, trafik kurallarıyla ilgili mevzuat, trafik adabı, etik değerler, sürüş psikolojisi, sürücünün iş sağlığı ve güvenliği, araç bakım kontrolü, ulaşımda enerji verimliliği ve zaman yönetimi konularında kursiyerlere 15 saatlik teorik eğitim verildi. Ardından araç başında uygulamalı olarak temel mekanik işlemler, araç uyarı göstergelerinin anlamının kavranması ve takibi, araç ön düzen, fren ve tekerlek bakım, güvenli şekilde araç lastiğinin değiştirilmesi gibi konular işlendi. Kursiyerler, motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Böyle cesaretli ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınlarımızı görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kadınlarımıza yönelik bu tarz eğitimleri artırarak sürdüreceğiz” dedi. Kursiyerlerden Gülten Akbulut, “Yıldırım Belediyesi’nin bize sunmuş olduğu Yolda Kalma Güvende Kal kursunda doğru bildiğimiz birçok yanlışın bu eğitimle uygulamalı olarak doğrusunu öğrendik. Lastik değiştirmeyi, zincir takmayı, periyodik bakım yapmayı öğrendik. Eğitim öncesinde V kayışını tanımıyordum. Daha önce eşim ile yolda kaldığımızda V kayışını çöp diye fırlatmıştım. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine böyle önemli bir eğitimi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.