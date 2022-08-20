banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak

Bursa’da jandarma personeline Av Koruma-Kontrol Eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü personeli İznik ve Orhangazi ilçelerinde Av Koruma-Kontrol çalışmaları ile ilgili jandarma personeline eğitimler verdi.

BURSA 20.08.2022, 19:55
Bursa’da jandarma personeline Av Koruma-Kontrol Eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü personeli İznik ve Orhangazi ilçelerinde Av Koruma-Kontrol çalışmaları ile ilgili jandarma personeline eğitimler verdi.

DKMP Bursa Şube Müdürlüğü tarafından İznik ve Orhangazi ilçelerinde jandarma personeline 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2022-2023 Av dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları ve Av yönetimi Bilgi Sistemi (Avbis) hakkında jandarma ekiplerine eğitici ve bilgilendirme semineri verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince av döneminde denetlenen avcılara jandarma ekipleri destek vererek kaçak avcılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Yorumlar (0)
28°
açık