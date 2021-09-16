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Bursa’da jandarma, okul çevrelerinde denetim yaptı

Bursa’da jandarma ekipleri, drone destekli okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

BURSA 16.09.2021, 19:28
Bursa’da jandarma, okul çevrelerinde denetim yaptı

Bursa’da jandarma ekipleri, drone destekli okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülüğünde 470 jandarmanın katılımıyla eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürebilmelerini sağlamak için okul çevrelerinde denetim yaptı. Motorlu asayiş timleri, köpek timleri, çevre koruma timleri ve trafik timlerinin destek verdiği denetimlerde ekipler, öğrenci ve öğretmenleri de bilgilendirdi.

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