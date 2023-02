Bursa’da iş sağlığı için uluslararası işbirliği

İş sağlığı ile güvenliği konusunda sürekli iyileştirme politikaları ve eğitim çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu alanda yine örnek bir işbirliğine imza attı. BUSKİ’nin İSG alanındaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi adına, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) arasında inşaat kazalarını önlemek amacıyla ‘İyi Niyet Mektubu’ imzalandı.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) heyeti, Bursa temasları çerçevesinde ilk olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’i ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. BUSKİ’nin çamur yakma tesisini gezen heyet, yapımı devam eden Dürdane Deresi ıslah çalışmalarını da yerinde inceledi. İki kurum arasındaki iyi niyet mektubu, tarihi belediye binasında imzalandı. İmza törenine; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı ve Alman Sosyal Kaza Sigortalar Kurumu (DGUV) Kıdemli Uzmanı Prof. Karl-Heinz Noetel, DGUV Elektrik, Tekstil, Enerji ve Medya Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi (BG ETEM) Nevzat Bağlı, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, İSG şube müdürleri Dr. Nurten Türksoy ve Erhan Güneş katıldı.

Bursa’nın güçlü altyapıya sahip olması için önemli yatırımları hayata geçiren BUSKİ, diğer taraftan çalışanlarına da sağlıklı, huzurlu ve mutlu çalışma ortamı sunmak için İSG faaliyetlerine büyük önem veriyor. Almanya’dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde, ISSA tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için dünyada pek çok ülkede yürütülmekte olan “Vision ZERO” projesinin bir ayağı da Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşmiş oldu.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “İnşallah ilimize ve ülkemize hayırlı olur. Bursa’mızdan başlamak kaydıyla projeyi ülkemizin her bir bölgesine yayma hedefimiz var. Bunların yapılmasının asıl amacı tüm personelin can güvenliğini ileri seviyeye taşımak, pilot projeler geliştirip uygulamak, elde edilen sonuçları kongre ve seminerlerde paylaşıp personelin can güvenliğini en üst seviyede tutmak. Suya atılan taş misali dalgalar gibi ülkemize yayılmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı ve Alman Sosyal Kaza Sigortalar Kurumu (DGUV) Kıdemli Uzmanı Prof. Karl-Heinz Noetel de son derece önemli bir işe imza attıklarını vurguladı. Noetel, tek gayelerinin çalışanların işe gelip giderken daha sağlıklı olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, BUSKİ ile ISSA arasında iyi niyet mektubu imzalandı.