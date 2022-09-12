Bursa’da ilk ders zili çaldı

Uyum eğitimi haftasının ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı. Şehit Sıtkı Şen İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı.

Öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olan Serkan Gür, okul idarecilerine, öğretmenve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının başarılar getirmesini diledi. Bursa’da 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle bin 949 okulda 658 bin öğrenci ve 43 bin öğretmen başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim öğretim yılında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı okullara göndererek öğrencilere ulaştırdı.Öğrenciler kitaplarını sıralarında aldı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi almıştı.

Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, bugün uygulanmaya başlayıp 16 Eylül’e kadar sürecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.