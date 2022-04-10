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Bursa’da hastanın rahminden 21 miyom çıkarıldı

Bursa’da çocuk sahibi olamama, sancılı ve yoğun adet kanama şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden 21 adet irili ufaklı miyom başarılı operasyonla çıkarıldı.

BURSA 10.04.2022, 11:48
Bursa’da hastanın rahminden 21 miyom çıkarıldı

Bursa’da çocuk sahibi olamama, sancılı ve yoğun adet kanama şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden 21 adet irili ufaklı miyom başarılı operasyonla çıkarıldı.

Bursa’da 35 yaşındaki bir kadın hasta, çocuk sahibi olamama, sancılı ve yoğun adet kanama şikayetiyle Hayat Hastanesine başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Gonca Oğurlu Pakay tarafından muayene edilen hastanın rahimini büyüten birçok miyom tespit edildi. Gerçekleştirilen cerrahi operasyonla hastanın rahminden 21 adet miyom çıkartıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Gonca Oğurlu Pakay, 35 yaşındaki hastasının gebe kalamama ve sancılı yoğun adet kanaması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, “Muayene esnasında ultrasonda rahmi büyüten birçok irili ufaklı miyom tespit ettik. Hastanın rahmi korunarak bu miyomlar çıkartıldı ve hastamız ertesi gün taburcu edildi. Bu hastamızda artık sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu miyomlar rahim duvarına çok ciddi baskı yaptığı için hasta gebe kalamıyordu” dedi.

Miyom sayısından ve boyutundan bağımsız olarak rahmin korunabildiğinden bahseden Op.Dr.Pakay, “Miyomlar birkaç santimetreden 20-30 santimetreye kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı miyomlar gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi, düşük ve erken doğum riskini de arttırabilmektedir. Özellikle rahim içinde ve rahim duvarında yer alan miyomların çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça kısırlığa yol açma riski de artar.Dolayısı ile böyle bir miyomla karşılaşıldığında gebelik şansını artırmak adına miyomların cerrahi müdahale ile çıkarılması gerekir” şeklinde konuştu.

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