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Bursa’da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesi emniyet ekipleri kaçak 19 adet cep telefonu ile kaçak tütün ele geçirdi.

BURSA 02.07.2021, 17:55
Bursa’da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesi emniyet ekipleri kaçak 19 adet cep telefonu ile kaçak tütün ele geçirdi.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo yoluyla İnegöl’e kaçak cep telefonu ve tütün geldiğini tespit etti. Kargo şirketini takip eden ekipler paketleri almaya gelen Aişe H. ve Talal A. isimli 2 şahsı yakaladı. Yapılan aramada 19 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Öte yandan Bursa Ankara karayolunda uygulama yapan ekipler, İbrahim F. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin adet dolu makaron ve 38, 75 kg kaçak tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 şahıs da gözaltına alındı.
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