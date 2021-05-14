Bursa’da görev başındaki kahramanlar unutulmadı

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı’nı vatandaşlar evlerinde geçirirken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz görev başındaki kahramanları unutmadı.

Yıldırım’ın çeşitli noktalarında uygulama ve denetim yapan polisleri ziyaret eden Başkan Yılmaz, ekiplere çikolata ikram edip bayramlarını kutladı. Ardından Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Latif Tufan ile birlikte; Ertuğrulgazi, Yıldırım ve Yavuzselim Polis merkezlerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, görev başındaki polis ve bekçilerle sohbet edip, bayramlarını kutladı. Polis merkezi ziyaretlerinin ardından Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçen Kaymakam Yazıcı ve Başkan Yılmaz, askerlerin bayramını tebrik etti.

Jandarma Komutanlığı ziyaretinde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ramazan Bayramı tam kapanma sürecine denk geldiği için sessiz ve sakin geçiyor. Hemşehrilerimiz bayramı evlerinde geçiriyor ancak jandarmamız, polislerimiz, bekçilerimiz 7-24 görevlerinin başında. Yıldırım Kaymakamımız Adem Yazıcı ile birlikte bayramın ilk günü fedakârca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edip, bayramlarını kutladık. Tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızdan, salgın tedbirlerini elden bırakmamalarını, kendilerini ve sevdiklerini korumalarını da özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.