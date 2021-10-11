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Bursa’da gökkuşağı büyüledi
Bursa’da âniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
BURSA 11.10.2021, 18:30
Bursa’da âniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Akşam saatlerinde birden bastıran yağmur sonrası oluşan gökkuşağının görüntüsü, izleyenleri mest etti. Yağan yağmurun ardından açan gökkuşağı vatandaşlara büyük bir görsel şölen yaşattı. Gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu ânı ölümsüzleştirdi.