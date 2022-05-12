Bursa’da geleneksel Türk sanatları sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sanatkâr hocalarının ve Türk Dünyası’ndan gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı ‘Geleneksel Türk Sanatları Sergisi’, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Geleneksel Türk Sanatları Sergisi’, düzenlenen törenle açıldı. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocaları ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan sanatkar çalışmalarının yer aldığı sergi; hat, tezhip, minyatür, ebru, keçe, ahşap oyma, halı, süzani ve dokuma gibi sanat eserlerinden oluşuyor. Serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik’in yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Saim Kılavuz, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocaları ile Türk Dünyası’ndan gelen sanatçılar katıldı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da bu tür etkinliklerin düzenlemesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Saim Kılavuz, birbirinden değerli eserleriyle sergiye emek harcayan sanatçılara teşekkür etti.

Sergi, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.