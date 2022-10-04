Bursa’da Gaziantep şenliği başlıyor

9 Ekim tarihleri arasında Çarşamba Pazar Park alanında başlıyor.

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu düzenlediği basın toplantısında yiyecek şenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Bursa basınının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, ilki gerçekleşen Gaziantep Yiyecek Şenliği’ne 250 binden fazla Bursalı’nın yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, katılımın bu yıl 400 bini geçmesini beklediklerini söyledi.

2. Gaziantep Yiyecek Şenliği’nde sadece Gaziantep’e özgü yöresel lezzetlerin sergileneceğini ifade eden Şengüloğlu şöyle konuştu: "Bursa Gaziantepliler Derneği olarak yöremizin lezzetlerini Bursalı hemşehrilerimize en güzel şekilde sunmak adına Gaziantep Yiyecek Şenliği’ni gerçekleştiriyoruz. Gaziantep ve İstanbul başta olmak üzere yöremizin lezzet markaları şenliğimize katılacak. Bu yıl 400 bine yakın Bursalı hemşehrimizi Çarşamba Pazarpark alanındaki etkinliğimize bekliyoruz. 6-9 Ekim tarihleri arasında sabah 10.00’dan akşam 10.00’a kadar şenliğimiz açık olacak. Bursa Valiliği, Gaziantep Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyemize, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize, Osmangazi Belediyemize, Yıldırım Belediyemize ve Nilüfer Belediyemize katkıları için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyoruz"