Bursa’da fırtına uyarısı

Bursa Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda Salı sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvetli rüzgar yer yerde fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı uyarıda "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik periyodu: 17/01/2023 - 06:00 - 19/01/2023 - 09:00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.