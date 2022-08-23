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Bursa’da fındık hasadı başladı; 66 milyon TL gelir getirecek

Bursa’nın İnegöl ilçesinde fındık hasadı başladı. Uludağ’ın eteklerinde verimli tarım arazileri bulunan İnegöl’de 3 bin dekar alanda fındık hasadı başladı. Bin 500 ton rekolte beklentisinin olduğu fındık, çiftçilere yaklaşık 66 milyon lira gelir getirecek.

BURSA 23.08.2022, 16:39
Bursa’da fındık hasadı başladı; 66 milyon TL gelir getirecek

Bursa’nın İnegöl ilçesinde fındık hasadı başladı. Uludağ’ın eteklerinde verimli tarım arazileri bulunan İnegöl’de 3 bin dekar alanda fındık hasadı başladı. Bin 500 ton rekolte beklentisinin olduğu fındık, çiftçilere yaklaşık 66 milyon lira gelir getirecek.

Hacıkara Mahallesi’nde hasadına başlanan fındık tarlalarını inceledikten sonra açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl’de fındık hasadımız başladı. Herkes tarafından bilinmiyor ama ilçemizde bugün 3 bin dekar alanda fındık üretimi yapılıyor. Bu üretimin çoğunluğu Hacıkara, yeni Bahçekaya ve mevcut Bahçekaya mahalleleri üçgeninde yetiştiriliyor. Az da olsa Mezit, Osmaniye, Tüfekçikonak ve Güneykestane mahallelerinde de üretim yapılmakta. 3 bin dekar alanda toplam bin 500 ton rekolte bekleniyor" dedi.

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