Bursa’da ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ masaya yatırıldı

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor toplantısında, ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ konusu masaya yatırıldı.

Yerel karar alma mekanizmalarına toplumun tüm katmanlarının katılımını amaçlayan Bursa Kent Konseyi, “Herkes için ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’” başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Seminer Salonu’ndaki programa, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geçtiğimiz aylarda Engelliler Meclisi’nin engelli sağlık kurulu raporlarındaki aksaklıklardan doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalıştay düzenlediğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ve alandaki uzmanların katılımı ile çalıştayın organize edildiğini söyleyen Orhan, engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili örnek vakalar ve işleyiş prosedürleri üzerinde incelemeler yapıldığını ifade etti. Orhan, “Bugün çalıştay sonucu çıkan raporu masaya yatırıyoruz. Sizlerin de değerli katkılarıyla, raporu son şekline getirip ilgili kurumlara göndereceğiz” dedi.

Toplantının ilk oturumunda Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Zenbilci’nin moderatörlüğünde Uzman Süleyman Akbulut tarafından, ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ çalıştayı sonucu ortaya çıkan rapor ile ilgili bilgiler verildi. Toplantının ikinci oturumunda ise katılımcılar tek tek söz aldı.

Toplantıda; rapor alım süreçlerinde yaşanan sorunlar, rapor alımlarındaki medikal yaklaşımın doğurduğu sorunlar, raporla erişilen rehabilitasyon-sağlık hizmetlerinde ve sağlık yardımlarında yaşanan sorunlar, rapor içeriklerinde yaşanan derece-içerik farklılıklarına bağlı engelli aylık ya da bakım yardımı kesintileri, raporların derece içerik sorunlarının engellilerin eğitim haklarına yansıyan olumsuzlukları, raporların engellilerin vergi hizmetlerinden muafiyetlerine ettiği olumsuz etkileri başlıkları ön plana çıktı.