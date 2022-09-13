Bursa’da eğitimin çıtası yükseliyor

Bursa’da 612 bin 340 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen, 1944 okulda ders başı yaparken, İlköğretim Haftası kutlamaları Bursa protokolünü okulda buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da eğitim çıtasının her geçen gün yükseldiğini belirterek, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bursa’da İlköğretim Haftası kutlamaları, bu yıl yenilenen Osmangazi’deki Mustafa Münevver Olağaner İlkokulu’nda yapıldı. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, kent protokolü, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

“İmkanlarımızı seferber ediyoruz”

Son iki yıldır pandemi sebebiyle eğitim hayatında sıkıntılı sürecin yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, sağlık, afiyet ve başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulundu. Okulların fiziki imkanlarının iyileştirildiğini, Bursa’ya yeni okullar yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Evet, öğretmenlerimiz büyük özveriyle görevinin başında. Ama en büyük öğretmenin evdeki anne-babalar olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Annelerimize çok büyük görevler düşüyor. Bu güzel fiziki ortamlarda öğretmenlerimizin verdiği eğitimleri evlerde takip edersek, bunu ilgi ve sevgiyle desteklersek, inanın çocuklar ilerleyen yıllarda çok büyük kazanımlar sağlayacak. Bizler belediyeler olarak fiziki şartların iyileştirilmesi, spor salonu ve bahçe düzenlemeleri gibi çalışmalar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Temennim odur ki, böyle öğretmenlerimizle, böyle anne ve babalarımızla inşallah dolu dolu bir eğitim öğretim yılı geçiririz” dedi.

"Eğitim yatırımları sürüyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’da eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini rakamlarla açıkladı. Bursa’da 612 bin 340 öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Canbolat, geçen yıl 39 bin 406 olan öğretmen sayısının 41 bin 638’e, 1916 olan okul sayısının da 1944’e çıktığını vurguladı. Geçen yıl 23 bin 897 adet derslikte eğitim-öğretime başlandığını, bu yıl ise derslik sayısının 24 bin 381’e çıktığını kaydeden Vali Canbolat, “Özellikle ‘kitapsız kütüphane kalmasın’ mottosuyla 2021’de çıktığımız hizmet yarışına alnımızın akıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde mevcut okullarımızın kütüphanelerinde 1.1 milyon kitap varken bu yıl itibariyle rakamı 3.3 milyona çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Buradan özellikle meslek liselerimize teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl 31 milyon liraya yakın bir ticaret hacmi geliştirdiler. Bu yılki hedefimiz, rakamı 100 milyon liraya çıkarmak. Ben de yeni eğitim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilçede 254 okulda 167 bin öğrenci olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alması için gerekli her türlü desteği verdiklerini söyledi. Bayrağını, vatanını, milletini seven nesiller yetişmesini arzu ettiklerini kaydeden Dündar, özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda öğrencilere uyarılarda bulundu. Dündar, “Teknolojiyi biz kullanalım, teknoloji bizi kullanmasın. Çünkü telefonlar, tabletler elimizde ama telefon, tablet bizi alıp götürüyor. Teknolojiyi daha çok ders çalışmak için, bir konuyu araştırmak için kullanalım” şeklinde konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de, yeni dönemi sorunsuz geçirmek için her türlü hazırlığı yaptıklarını hatırlatarak, öğrenci, öğretmen ve velilere başarılarla dolu bir yıl diledi.

Törende Macide Gazioğlu Kükürtlü İlköğretim Okulu Folklor Topluluğunun sergilediği Bursa Yöresi oyunları ilgiyle izlendi. Bu arada okulun 4. sınıf öğrencileri, yeni gelen birinci sınıf öğrencilerine çiçek verdi. Daha sonra Vali Canbolat, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.