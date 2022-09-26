Bursa’da Dil Bayramı’nda anlamlı sergi

Uluslararası Türk Akademisi’nin 2015 yılında Rusya Federasyonu Altay Cumhuriyeti’nde başlattığı, sırasıyla Moğolistan ve Kazakistan’da düzenlenen Arkeolojik ve Kültürel Gezi’nin dördüncüsü ‘Orhun’dan Orhan Gazi’ye’ başlığıyla Bursa’da gerçekleşiyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Moğolistan ile Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan ve Başkurdistan cumhuriyetlerinden temsilcilerin katılımıyla yapılan gezide İlteriş Kutluk Kağan Kompleksi Fotoğraf Sergisi, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Moğolistan’da tarihî Ötüken’in de yer aldığı Nomgon bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2. Göktürk Devleti’nin kurucusu İlteriş Kutluk Kağan’a ait abide kompleksi ve yazıtının yakın zaman önce bulunduğunu hatırlattı. Bu haberin bütün Türk Dünyası’nda heyecan ve sevinçle karşılandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu keşif, Moğolistan coğrafyasında sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun ile Bilge Tonyukuk yazıtlarından sonraki üçüncü önemli keşif olma özelliğine sahip. Bilge Kağan ile Kül Tigin’in babası İlteriş Kutluğ Kağan’ın 7. yüzyıla ait yazıtı, “Türk” adının geçtiği en eski yazıt olarak Türk tarihini değiştirmiş oldu. Türk tarihinin ne kadar köklü, Türk milletinin ne kadar kadim olduğunu somut bir şekilde görüyoruz. Bu tarihî keşfe imza atan Türk ve Moğol bilim insanlarına, keşif grubuna ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘Serginin ve gün boyu yapılacak toplantıların hayırlı olmasını diliyor, 26 Eylül Dil Bayramını kutluyorum” dedi.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanvekili Fuzuli Mecidli de Orhun Vadisi’nde yeniden canlanan Türk devlet geleneğinin ‘Orhan Gazi ile başlayan serüvenle’ cihan devleti seviyesine çıkıp, 6 asır boyunca 3 kıtada barış, güven ve istikrarı sağladığını söyledi. Büyük bozkırları Bursa’ya bağlayan bu arkeolojik ve kültürel gezinin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni eden Mecidli, “Dil Bayramı’nın 90’ıncı yıldönümünde, Türk adının ilk zikredildiği İlteriş Kutluk Kağan Abidesi Kompleksi ve Yazıtları Sergisi çok semboliktir. Başta Türkiye olmak üzere Türk devletlerinin ortak çabalarıyla Türk dili, dünyada hak ettiği saygın konuma yükselmektedir” diye konuştu.