Bursa’da deprem tatbikatı

Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri doğrultusunda Vali Yakup Canbolat’ın katılımıyla “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Bölgesel Afet Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirildi.

AFAD koordinesinde jandarma, polis, sağlık ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş çaplı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 6 büyüklüğündeki bir depremi baz alarak tatbikat gerçekleştiren ekipler, Nilüfer ilçesi hastane alanında yüzlerce çadırdan ve ekipten oluşan çadır kent kurdu. Depremzedelerin afet sonrası barınma, yiyecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanacağı ve ilk müdahalenin yapılacağı çadır kentte ekipler de yerini aldı. Bin 500 personelin katıldığı tatbikatta ayrıca kimyasal ve biyolojik olaylara da müdahale için bir üst kuruldu. Yüzlerce arama kurtarma aracı, ekipmanlar ve AFAD koordinasyon tırı da bölgede yerini aldı. Tatbikat doğrultusunda acil toplanma yerleri belirlenerek, vatandaşlar bilgilendirildi.

Tatbikatın gerçekleştiği alanı ziyaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, ekiplerin görev aldığı çadırları tek tek gezerek bilgi aldı. Tatbikatın gece de süreceği belirtildi.