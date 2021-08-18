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Bursa’da denize deneme ağları atıldı

Gemlik körfezinin yanı sıra Marmara bölgesini esir alan müsilaj konusunda sıkıntı yaşayan balıkçılar, Narlı bölgesinde atılan deneme ağları ile rahat bir nefes aldı.

BURSA 18.08.2021, 13:44
Bursa’da denize deneme ağları atıldı

Gemlik körfezinin yanı sıra Marmara bölgesini esir alan müsilaj konusunda sıkıntı yaşayan balıkçılar, Narlı bölgesinde atılan deneme ağları ile rahat bir nefes aldı.

Yalova Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde denize ağ atan balıkçılar, 30 kasa sardalya avlarken, ağların temiz çıkması yüzleri güldürdü. Yapılan denetimler sonucu yasakların kalkacağı öğrenildi. Müsilaj sıkıntısının ardından balıkçıların yüzleri güldü.
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