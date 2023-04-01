Bursa’da deniz manzarası eşliğinde ders çalışma imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 2009 yılında halkın hizmetine sunulan bir asırlık tarihi demiryolu işletme binası, Gençlik Merkezi’ne dönüştürülerek Mudanyalı gençlerin hizmetine sunuldu. Deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı bulan gençler, konforlu ortamda vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bursalı gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla onlara daha rahat ve güvenli alanlarda ders çalışma imkanları sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde 20. yüzyılın başlarında inşa edilen tarihi Demiryolu İşletme Binası’nı da gençlere tahsis etti. 6 Ocak tarihinde gençlerin eğitim-öğretimle mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olması amacıyla hizmete açılan Mudanya Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerden yoğun ilgi görerek 2 ayda yaklaşık 5 bin genç tarafından kullanıldı. 3 katlı bir yapıdan oluşan Gençlik Merkezi, 360 metrekare net kullanım alanına sahip. Haftanın her günü sabah 9’dan akşam 9’a kadar açık olan ve aynı anda 70 öğrenciyi ağırlayabilen tesis, Mudanya ilçesine de değer kattı. İçerisinde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları bulanan tesis, zengin kütüphanesi, ücretsiz internet imkanı ve çeşitli ikramların sunumuyla gençlere, deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuyor.

Zamanlarının büyük bir kısmını gençlik merkezinde geçirdiklerini belirten gençler, ferah ve geniş bir ortamda ders çalışma imkan bulduklarını, hafta sonları Bursa’ya gitme mecburiyetinden de kurtulduklarını dile getirdi.