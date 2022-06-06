Bursa’da dağcılardan çevre için ‘atıksız yürüyüş’

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 21,5 kilometrelik zorlu parkurda atıksız yürüyüş düzenledi.

Toplumda sıfır atık bilincinin geliştirilmesi amacıyla organize edilen yürüyüşe katılan 106 dağcı ve doğasever, yaklaşık 21,5 kilometre uzunluğundaki Bağlı Ketenli Yaylası ve Aras Şelalesi Soğukpınar parkurunu kat etti. Etkinlikte, sürdürülebilir dağcılık ve sıfır atık farkındalığının oluşturulması amacıyla katılımcılar; tek kullanımlık kaşık, çatak, bardak ve su şişesi yerine sürekli kullanıma uygun eşyalarla parkuru tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hacer Özkalender, atıksız dağcılık, doğa yürüyüşü ve sıfır atık piknik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaşması konusunun önemini dile getirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sürdürülebilir Dağcılık Komisyon Üyesi Talha Göktaş da atıksız doğa yürüyüşünün önemi ve nasıl yapılacağı hakkında katılımcılara bilgi verdi. TDF Bursa İl Temsilciliği İl Tertip Kurulu Dağcılık Branş Sorumlu Murat Gür de katılımcıları rota ve yürüyüş hakkında teknik olarak bilgilendirdi.