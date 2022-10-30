Bursa’da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı Bursa’da coşkuyla kutlandı. On binlerce insanın Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılmalarının ardından ilde çeşitli alanlarda ve eğlence mekanlarında sahne alan sanatçılar ile Bursalılar Cumhuriyet sevincini doyasıya yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’inci yılı, Bursa’da birbirinden özel etkinliklerle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde sahne alan ünlü sanatçı Nilüfer, seslendirdiği şarkılarla Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyetin ilanının 99. yılı, Nilüfer’de on binlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü ile muhteşem görüntüler eşliğinde kutlandı. FSM Bulvarı’nı baştan sona dolduran Cumhuriyet sevdalıları bir kez daha Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarını haykırdı. Yürüyüş sonrasında Mor ve Ötesi gurubunun senfonik konseri de bayram sevincini pekiştirdi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna bağlı Odalar, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Barosu, Bursa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından ortak düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konseriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilişinin 99. yılı kutlandı. Yola Devam, Esas ve Türk rock müziğinin efsane grubu Bulutsuzluk Özlemi’nin sahne aldığı Cumhuriyet Bayramı konseri renkli anlara sahne olurken, tüm katılımcılar şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Bursa’da sahne alan bir diğer ünlü isim ise Merve Özbey oldu. Geçtiğimiz ay 2. çocuğunu kucağına alan ünlü sanatçı, sahne performansı ve enerjisiyle Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Pop, rock, arabesk, Sezen Aksu şarkıları ve gündemin en popüler şarkılarını seslendiren Özbey, 10. Yıl Marşı’nı Bursalılarla birlikte seslendirdi.

Özlüce’de bulunan eğlence mekanında sahne alan Bursa’nın sevilen seslerinden Aylin Tunç, mekanı dolduran dinleyiciler ile Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı. Aylin Tunç’un seslendirdiği şarkılara meşaleler ve Türk bayrakları ile eşlik eden Bursalı müzikseverler keyifli bir gece yaşadı. Prodüktör ve Number 1 FM DJ’lerinden Dj Mert Hakan, Cumhuriyet Bayramı’nda dinleyicileri ile buluştu.