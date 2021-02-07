Bursa’da çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak.

Bursa’da trafik ve ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı bir nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projenin daha startını veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim vaatleri arasında da yer alan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nin projeleri Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından tamamlandı. Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi’nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin inşaat alanı 530 metrekare olacak. Tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlanan proje, prefabrik, betonarme ve çelik yapılardan oluşacak. Yaklaşık olarak 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolu bulunan projede 1 adet idari yönetim binası, 1 adet minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet geçit tüneli ve 1 adet yaya üst geçidi bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olması beklenen projeye Spor Toto Teşkilatı’ndan 1,5 milyon TL destek sağlanırken, projenin yapım ihalesi Şubat ayında gerçekleştirilecek.

Çocuklara özel tesis

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni neslin daha eğitimli ve donanımlı olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Son 1 yıl içinde Bursa’ya kazandırdıkları Ana Kucağı Eğitim Merkezleri sayesinde yüzlerce miniği okul öncesi eğitimle buluşturduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çocuk Trafik Eğitim Merkezi projemiz de sadece çocuklara özel olacak. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecekler. Bugün trafikte yaşadığımız sorunların büyük bir bölümünün kural ihlallerinden kaynaklandığını göz önüne aldığımızda trafik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan bireylerin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Bu nedenle trafik sorununun çözümünde yapılacak yatırımların bir halkası olarak gördüğümüz projeyi çok önemsiyorum” dedi.