Bursa’da ceviz hasadı başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ceviz tarlalarına giderek incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Sezai Çelik, "İnegöl’ün ceviz diyarı Konurlar mahallesindeyiz. Bu mahallemiz son yıllarda cevizle anılmaya başladı. Bundan 10 sene önce ufak çapta başlayan ceviz bahçeleri bugün yılda bin ton ceviz alma durumuna geldi. Gerçekten cevizi çok kaliteli ve güzel. Çiftçilerimizin bir kısmı makineyle silkeleyip, işçilerle toplayıp yeşil halde satıyor. Bazı çiftçilerimiz yeşil satmayıp, bekleyip içini çıkarıp kuru bir şekilde satıyor. Bugün burada üretilen bin ton ceviz katlaya katlaya gidiyor. Önceki yıl 250 ton, geçen yıl ise 500 ton ceviz üretilmişti. Bu yıl da bin ton. Önümüzdeki sene ise 2 bin tona doğru yaklaşacak. Çünkü bahçeler genç ve büyüme evresinde olmasından dolayı. Şuan gördüğünüz yaş ceviz 12 TL’den satılmakta. Bu sene cevizin kaliteli olmasından dolayı kuru olarak 60-70 TL civarına çıkma beklentisi var. Zaten pazar sorunu da yok. Bu ceviz gerçekten kapış kapış giden bir ceviz" dedi.

Ceviz üreticisi Cenk Tanrıkulu ise "Bu ceviz işine biz 10 yıl önce başlamıştık. Tabi ağaçlarımız her sene verimi artarak gidiyor. 30 dönüm ceviz bahçemiz var. Geçen sene aldığım rekoltenin bu yıl 2 katını almış durumdayım. Ve Pazar sorunumuz yoktur. Şuanda cevizin yaşını, tabi kalitesine ve kalibresine göre minimum 12 liradan veriyoruz. Kuru cevizde de beklentimiz 70 TL. Köyümüzde şuan cevizle ilgili de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.