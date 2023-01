Bursa’da camilerinde kandil coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Regaip Kandili münasebetiyle Ulu Cami’ye akın eden vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu. Bursa’nın selatin camilerinde vatandaşlara kandil nedeniyle helva ikram edildi.

Mübarek 3 ayların başlangıcının müjdecisi olan Regaip Kandilinde Bursalılar camilere akın etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Regaip Kandilini Ulu Cami’de kutladı. Yatsı namazı öncesinde Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak dualar edildi. Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlara helva ikram etti. Başkan Aktaş, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilini büyük bir huzurla karşıladıklarını söyledi. Kandilin Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aktaş, “Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun. Cemaatin çok yoğun bir ilgisi var. Her kandil akşamı olduğu gibi özellikle 3 ayların başlangıcında 4 farklı noktada başkanvekillerimiz var. Helva dağıtımıyla bu akşamı tatlandıralım istedik. Her gün, her ay güzel ama 3 aylar çok daha kıymetli. Recep, Şaban ve Ramazan’ın ardından bayramla taçlanan özel günler bunlar. Ben gelen herkese çok teşekkür ederim. Rabbim edilen duaları, kılınan namazları kabul etsin” diye konuştu.

Bu arada kandil programı çerçevesinde Emirsultan, 1.Murad ve 2. Murad Camilerinde de vatandaşlara helva ikram edildi. Başkan Aktaş, kandil programının ardından Yıldırım Erikli Spor Kulübü’ne misafir oldu. Kulüp tesislerinde gençlerle bir araya gelen Başkan Aktaş, gençlere spor yapma imkanı sunan kulüp yönetimine ve vakitlerini spor yaparak değerlendiren gençlere teşekkür etti.