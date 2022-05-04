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Bursa’da büyük buluşma

Bursa Kent Konseyi tarafından Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Büyük Hemşehri Bayramlaşması’, Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar birçok farklı kültürü buluşturarak adeta Türkiye mozaiği meydana getirdi.

BURSA 04.05.2022, 11:08
Bursa’da büyük buluşma

Bursa Kent Konseyi tarafından Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Büyük Hemşehri Bayramlaşması’, Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar birçok farklı kültürü buluşturarak adeta Türkiye mozaiği meydana getirdi.

Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Hemşeri Dernekleri, Federasyonları ve Konfederasyonlarının bir araya geldiği ‘Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması’nı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki bayramlaşma programında, Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar her yöreye ait stantlar kurularak bayramlaşma gelenekleri yaşatıldı. Türkiye’de bir ilk olan bayramlaşmada, dernekler kendi yöresel tatlarını misafirlere ikram etti. Mehter takımı ve yöresel halk oyunları ekiplerinin de performans sergilediği programda, farklı kültürler buluşturularak adeta Türkiye mozaiği meydana getirildi.

Bayramlaşma programının açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri, siyasi partileri yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dernek, federasyon ve konfederasyon üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Stantları tek tek gezerek Bursalıların bayramını kutlayan Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

“Bayramlar, birlik ve beraberlik günüdür”

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların Ramazan Bayramını tebrik etti. Türkiye’deki her bir şehrin ve Balkanlardan Kafkaslara geniş bir coğrafyanın Bursa’da bir karşılığı olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Birlik ve beraberlik içerisinde Bursa’yı çok daha iyi yerlere getirmeliyiz. Bursa’mıza daha fazla sahip çıkmalıyız. Elbette kültürümüzü koruyacağız ancak yaşadığımız şehri öncelikli tutacağız. Bayramlar, siyasetin ötesinde birlik ve beraberlik günüdür. Çanakkale’de, 15 Temmuz’da, terörle mücadelede birbirimize sahip çıktığımız gibi her an ve durumda birlik ve beraberliği göstermeliyiz” dedi.

Bayram günlerinde her derneğin ayrı ayrı bayramlaşma töreni yaptığını ve hepsine yetişmesinin mümkün olmadığını anlatan Başkan Aktaş, Bursa Kent Konseyi’nin hemşeri bayramlaşması programının çok doğru bir adım olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki bayramlarda bu programında daha da büyütülerek devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bir sonraki bayramda, daha fazla katılımla bu program yapılsın. Bu buluşmanın birkaç sene içerisinde tam bir şölene dönüşmesini temenni ediyorum. Kent Konseyi’nin varlık amacı da budur. Bursa Kent Konseyi, tüm Bursa’yı kucaklayan ve tüm şehri dert edinen yapı haline gelmiştir. Konu Bursa olunca her konuda kenetlenebilmeliyiz. Kimsenin bu şehirde bir başkasına misafir muamelesi yapma hakkı yoktur. Bursa her bölgeden insanı bünyesinde barındıran bir şehirdir. Programı düzenleyen Bursa Kent Konseyi’ne ve katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bayramlaşma geleneksel hale gelecek

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, senelerdir her derneğin ve kuruluşun bayramlaşmayı kendi bünyesinde yaptığını, birçok kişinin de bu programlara katılamadığını hatırlattı. Dernek başkanlarıyla istişare ederek büyük hemşeri bayramlaşmasını organize ettiklerini söyleyen Orhan, birçok derneği ve Bursalıyı aynı çatı altında buluşturarak kaynaşmalarını sağladıklarını belirtti. Programa katkı sunan herkese teşekkür eden Orhan, “Bursa, Balkanlardan Kafkaslara ve Anadolu birçok bölgesinden gelen insanları bünyesinde barındırıyor. Bursa’da hiç kimse başka birine ‘Hoş geldin’ deme lüksüne sahip değil. Çünkü Bursa’nın gerçek sahipleri Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, Emir Sultan, Üftade, Molla Fenari, İsmail Hakkı Bursevi hazretleri ve daha niceleridir. Bu değerli güzelliklere Bursalılar da önem vermektedir. Güzel şehrimizi, değerli şahsiyetlere uygun şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bayramlaşmayı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Birlik ve beraberliği, hemşerilik ruhunu, dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi’nin Bursalılık bilincini güçlendirmeyi amaç edindiğini anlatan Orhan, ilerleyen günlerde sevgi, saygı ve yardımlaşma şehri Bursa için bir manifesto yayınlayacaklarını açıkladı. Herkesin doğduğu yeri seveceğini ancak yaşadığı yeri de sahiplenmesi gerektiğini söyleyen Orhan, bayramlaşmaya katılarak güzel bir tablo sunan herkese teşekkür etti.

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