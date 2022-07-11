Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması’, Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar birçok farklı kültürü buluşturarak adeta Türkiye mozaiği meydana getirdi.

Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Hemşeri Dernekleri, Federasyonları ve Konfederasyonlarının bir araya geldiği ‘Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması’nı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki bayramlaşma programında, Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar her yöreye ait stantlar kurularak bayramlaşma gelenekleri yaşatıldı. Türkiye’de bir ilk olan bayramlaşmada, dernekler kendi yöresel tatlarını misafirlere ikram etti.

Mehter takımı ve yöresel halk oyunları ekiplerinin de performans sergilediği programda, farklı kültürler buluşturularak adeta Türkiye mozaiği meydana getirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Nice bayramlara sağlık ve huzurlara ermemizi temenni ediyorum. Bu buluşmadan çok mutlu olduğumu ve kar topu misali bu etkinliğin büyüyeceğine yürekten inanıyorum. Biz gerçek özel bir kentte yaşıyoruz. Bursa tarımı, sanayi, termali ve her farklılığıyla 81 ilden faklıdır. Böyle güzide bir şehirde yaşadığımız için şükür etmeliyiz. Bursa Türkiye’nin mozaiği demektir. Açılan stantlarda Bursa’nın kendisini görmek mümkündür. Bu şehirde kimsenin kimseye hoş geldin demeye hakkı yok. Bu şehirde bir ev sahibi aranıyorsa, Osmangazi, Orhangazi, Emir Sultan Hazretleri, Üftade Hazretleridir" diye konuştu.

Bayramlaşma programına AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan ile Hemşehri dernekleri başkanları ve birçok vatandaş katıldı.