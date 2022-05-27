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Bursa’da bitkin düşen yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti

Bursa’da görevden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi, yol kenarında bitkin halde yatan yavru köpeği görüp yardımına koştu.

BURSA 27.05.2022, 09:13
Bursa’da bitkin düşen yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti

Bursa’da görevden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi, yol kenarında bitkin halde yatan yavru köpeği görüp yardımına koştu.

Görevden dönen zabıta ekipleri, Orhaneli yolu üzerinde susuzluktan bitkin düşen bir yavru köpek olduğunu fark etti. Oldukça susayan köpek, ekiplerdin verdiği şişedeki suyun tamamını içti. Yavru köpeği besleyen ekipler, hayvan toparlanana kadar başında bekledi. İlgili birimler tarafından kontrolleri yapılan yavru köpek, sağlık durumunun iyi olması üzerine doğal yaşamına bırakıldı.

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