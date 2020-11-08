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Bursa’da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI.

BURSA 08.11.2020, 11:44
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Bursa’da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İznik İlçme Emniyet Müdürlüğü şüpheli gördükleri bir aracı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan aracın camından uyuşturucu madde atıldığını tespit eden polisler, aracın peşine düştü. Kovalamaca Yenişehir Eğerce Mahallesi’ne kadar devam etti. Vatandaşların yardımı ile B.G (25) ve F.Ş (25) gözaltına alındı.

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