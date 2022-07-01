Bursa’da bir evin terası alev alev yandı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi’nde bir evin çatısı alev alev yandı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binanın terası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.