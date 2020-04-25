Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Bursa’da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü

NİLÜFER BELEDİYESİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ, EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DENK GELEN HATİCE GÜLER UMAŞ VE TEMEL UMAŞ ÇİFTİNİN, İSTEDİĞİ PASTAYI EVLERİNE GÖTÜREREK MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU. KAPILARINA GELEN PASTAYI ALAN ÇİFT, BU ÖZEL GÜNDE YANLARINDA OLAN NİLÜFER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ.

Bursa’da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü

NİLÜFER BELEDİYESİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİPLERİ, EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DENK GELEN HATİCE GÜLER UMAŞ VE TEMEL UMAŞ ÇİFTİNİN, İSTEDİĞİ PASTAYI EVLERİNE GÖTÜREREK MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU. KAPILARINA GELEN PASTAYI ALAN ÇİFT, BU ÖZEL GÜNDE YANLARINDA OLAN NİLÜFER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:34
1 Okunma
Bursa’da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evlilik yıl dönümleri, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Hatice Güler Umaş ve Temel Umaş çiftinin, istediği pastayı evlerine götürerek mutluluklarına ortak oldu. Kapılarına gelen pastayı alan çift, bu özel günde yanlarında olan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, küresel salgın nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ekmek, pide ve ilaç gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, bazen de güzel anlarına tanıklık ediyor.

Bu anlardan biri de evliliklerinin 5. yılını kutlayan Umaş çifti ile oldu. Nilüfer Belediyesi’ni arayan Temel Umaş, 25 Nisan’ın evlilik yıl dönümleri olduğunu ve bunu bir pasta ile kutlayarak eşine sürpriz yapmak istediğini iletti. Nilüfer Belediyesi ekipleri de bu talebi geri çevirmeyerek Yüzüncüyıl Mahallesi’nde oturan Hatice Güler Umaş ve Temel Umaş çiftine pastalarını götürdü. Ekipler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da çiftin 5. evlilik yıl dönümünü kutladı ve selamını iletti. Çalan kapıyı açan Hatice Güler Umaş, eşinin Nilüfer Belediyesi ekipleri aracılığıyla yaptığı sürprizi görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Umaş çifti bu özel günde yanlarında olan Nilüfer Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Temel Umaş, “Uzun süre pasta siparişi için uğraştım ama bulamadım. Sonra bu işi çözerse Nilüfer Belediyesi çözer dedim. Gerçekten de öyle oldu. Nilüfer Belediyesi’ni seviyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma yasağı süresince 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşların ilaç, çevresinde fırın bulunmayanların da ekmek ve pide gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor
İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor
Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması
Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması
Minikler istiyor, Başkan Yılmaz yapıyor
Minikler istiyor, Başkan Yılmaz yapıyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim