Bursa’da Bilim ve Sanat Merkezleri ve Fen Liseleri’nde Ar-Ge dönemi başladı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’daki Fen Liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezleri’nin müdürleriyle eğitime hazırlık ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Uygar Umut ve Şube Müdürü Cevdet Ataoğlu da yer aldı. Bursa’daki fen liseleri ile bilim ve sanat merkezlerinin müdürleriyle Tofaş Fen Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerinde önemli destek sağlıyor. Özellikle 2020 yılında BİLSEM’lerimiz patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimine odaklandılar ve önemli mesafe aldılar. BİLSEM’lerdeki öğrencilerimiz hem ulusal, hem de uluslararası etkinliklerde ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. Bu öğrencilerimiz için gerekli olan alt yapı desteğini sağlayıp onların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına zemin hazırlamalıyız" dedi.

Bakanlığın fikrî mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarında yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bakanımızın da ifadesiyle, fikrî mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istiyoruz. Her bir fen lisemizin en az bir ürünü tescil ettirebilmesi yönünde çalışmalar hedefliyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşması için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bursa’da fen liseleri ile bilim ve sanat merkezlerinde Ar-Ge dönemi başlamıştır” diye konuştu.

Toplantının ardından Tofaş Fen Lisesindeki sınıfları ve okulun İnovasyon Merkezini ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Gür öğrencilere, "Zamanınızı iyi değerlendirmeniz, her alanda hızla gelişen dünyamızda sizin de yukarı yönde ivme kazanmanız, toplumun ve dünyanın ihtiyaç duyacağı çalışmalar içinde bulunmanız bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.