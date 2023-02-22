Bursa’da barajlar alarm veriyor

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), barajlardaki su oranına dikkat çekerek su tasarrufunun devam etmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Kış aylarında beklenen yağışların gelmemesi, barajların doluluk oranlarını düşürdü. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, Bursa’da kuraklık alarmına sebep oldu. Bursa’nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0’a düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 24’e geriledi.

"Durum ciddi"

Türkiye geneli kuraklık haritalarını paylaşan BUSKİ, durumun ciddi olduğunu belirttiği açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu’na ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık durumu. Durum çok ciddi. Su tasarrufuna ara vermeden devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kuraklık haritası korkutuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu’na ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre Ege bölgesindeki 9 il dışında Türkiye’nin bütün illerinde aşırı kuraklık yaşandığı görülüyor. Uludağ’da kar kalınlığı 122 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise gündüz 1, gece eksi 9 derece olarak tahmin ediliyor.