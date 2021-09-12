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Bursa’da bağ bozumu şenliğinde üzümler yarıştı

Bursa’da düzenlenen bağ bozumu şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte “En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma” yarışmaları da düzenlendi.

BURSA 12.09.2021, 12:32
Bursa’da bağ bozumu şenliğinde üzümler yarıştı

Bursa’da düzenlenen bağ bozumu şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte “En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma” yarışmaları da düzenlendi.


Mudanya Belediyesi’nin siyah üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Çağrışan’da düzenlediği bağ bozumu şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Bağdan üzüm kesilerek doğanın bereketinin selamlandığı şenlikte Bursa’nın sevilen seslerinden Buse Türker sahne aldı. Şenliğe CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem belediye başkanı, CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, eski Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, mahalle sakinleri ve Bursalılar katıldı. Şenlik, Mudanya Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen bağ bozumu geleneğiyle başladı. Katılımcılar bağdan üzüm keserek, doğanın bereketini selamladı. “En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma” yarışmalarında dereceye girenler de ödüllendirildi.


Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya’nın tarımsal değerlerini tanıtmak için her sene düzenlediğimiz şenlik ve festivallerimiz aynı zamanda Mudanya’nın kültürel hafızasına da katkıda bulunuyor. Mudanya’da güzel şeyler olmaya devam edecek” diye konuştu.

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