Bursa’da AVM’ler doldu taştı

Bursa’nın sarı iller arasında ilan edilmesiyle hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, yağmur ve soğuk hava sebebiyle AVM’lere akın etti.

Bursa’da yasakların kalkmasıyla hafta sonunu aileleriyle birlikte değerlendirmek isteyen aileler, havanın yağışlı olması sebebiyle alışveriş merkezlerine gitmek zorunda kaldı. Otoparklarda araç koyacak yer kalmayan AVM’lerin girişlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. Kimi ailesiyle birlikte alışveriş yaparken, kimi ise restoran bölümünde yemek yemeye çalıştı.