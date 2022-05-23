Bursa’da Arkeoloji Günleri başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sadece Bitinya, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri değil geçmişi 8500 yıl öncesine uzanan Bursa’da, arkeolojiye ışık tutacak Arkeoloji Günleri programını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve arkeoloji bilincinin oluşturulmasını amaçlayan Bursa Arkeoloji Kulübü tarafından Bursa Arkeoloji Günleri programı başlatıldı. Her ayın üçüncü çarşamba günü düzenlenecek etkinliğin ilk konukları, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Harun Taşkıran oldu. Tayyare Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in yaptığı programda; Prof. Dr. Harun Taşkıran, ‘Karain Mağarası Kazıları ve Paleolitik Çağda Anadolu’, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise ‘Şahinkaya Bulguları Işığında Bursa’nın Uygarlık Tarihi Açısından Değişen Önemi’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, Bursa Arkeoloji Günleri’nin her ayın üçüncü Çarşamba günü düzenleneceğini belirterek, arkeolojiye ilgi duyan herkesi etkinliklere beklediklerini söyledi.