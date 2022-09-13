Bursa’da ‘Ana Kucağı’ öğretmenleri yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenler için yeni dönem öncesinde ‘alan bilgilerini geliştirmek ve motivasyon amacıyla’ eğitim seminerleri düzenlendi.

Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara kaliteli ve ücretsiz eğitim imkanı tanıyan Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri, Bursa’yı sararak daha fazla çocuğa ulaşıyor. 2019-2020 eğitim döneminde 6 merkez ile faaliyetlerine başlayan Ana Kucaklarının sayısı, vatandaşların talepleri doğrultusunda 20’ye yükseldi. Ana Kucaklarında görevli öğretmenler de periyodik eğitim seminerleri ile daha donanımlı hale getiriliyor.

Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim seminerlerinde; Akademisyen Çocuk Gelişimci Saniye Bencik Kangal, Sanatçı ve Tarih Anlatıcısı Pınar Ayhan, Nurdan Kır, Hülya Daldal Kolayca, Psikolog Sümeyra Altan, Psikolojik Danışman Ayşenur Uluer, Eğitimci Yazar Öznur Çolakoğlu Çam ve Yrd.Doç.Dr. Pınar Bağçeli Kahraman, konuşmacı olarak yer aldı.

Eğitim seminerlerinde, yeni dönem müfredatına uygun konuların bulunduğu kitapların tanıtımı da yapıldı. Seminerlerde; okuldaki ayak izlerim, tanışma oyunları, okul öncesi ritim, kadın erkek eşitliği, psikodrama ile okula uyum süreci, okul öncesi değerler eğitimi, çocuklar için felsefe P4C, çocuk ve oyun, 0-6 yaş kimlik gelişimi eğitimi gibi konular ele alındı.

Ayrıca eğitime katılan yeni öğretmenlere, Ana Kucağı Koordinatörü Esma Nur Kander tarafından ‘öğretmenlerin görev ve sorumlulukları, kurum içi işleyiş ve Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinin amacı hakkında’ genel bilgilendirme yapıldı.