Bursa’da Ana Kucağı öğretmenleri yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenlere, yeni dönem öncesinde alanlarıyla ilgili bilgilerini geliştirmek ve onlara motivasyon kazandırmak amacıyla, hizmet içi eğitim programları çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi ve BİNTED Başkanlık Salonu’nda 2 gün boyunca süren eğitimler, öğretmenlerden tam not aldı. Ana Kucağı PDR’lerinden “Afet Sonrası Çocuklara Yaklaşım ve Psikolojik İyileşme Becerileri”, Sümeyye Kocamaz’ın “Zorlu Zamanlarda Birbirimizi Nasıl Dinleriz?“ seminerlerine katılan öğretmenler ayrıca Deha Karasu’nun “Ramazan ve Çocuk”, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Er’in “Afet Sonrası Zor Yaşam Şartlarıyla Çocuk Edebiyatı” konulu eğitim seminerlerine de katıldı.

Seminerlere katılan Ana Kucağı öğretmenleri, yanlarında getirdikleri oyuncak ve kitapları kardeşlik mağazasına teslim ederek, depremzede çocukların ihtiyaçlarına katkı sağlamış oldular.

Bursa’yı sarmaya devam eden Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri daha fazla aileye ve çocuğa ulaşmayı sürdürürken, her fırsatta, 4-6 yaş çocuklara eğitim veren öğretmenleri de kurum içi eğitimlerle daha donanımlı hale getiriyor. Bu sayede merkezlerimize gelen minik öğrenciler, MEB müfredatındaki konuları tam donanımlı öğretmenler ile birlikte öğreniyorlar.