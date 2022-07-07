Bursa’da Ana Kucağı öğrencilerine çevre eğitimi

Yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde devlet okulları ve Ana Kucağı eğitim merkezlerinde sıfır atık ve çevre eğitimleri veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 155 öğrenciye ulaştı.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir kent haline getirmek amacıyla altyapı ve çevre yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli nesil hedefiyle eğitim çalışmalarına da devam ediyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde 17 ilçede 19 okulda 1500 öğrenciye, Ana Kucağı eğitim merkezlerinde ise 655 öğrenciye eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde; geri kazanım, su ve hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken tedbirler gibi birçok konu görsel materyallerle desteklenerek çocuklara anlatıldı.

Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi M.T.A.L okulu tarafından ‘proje çerçevesinde kullanılmak üzere’ hediye edilen eğitici materyallerle uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Güneş enerjisi ile çalışan Sıfır Atık Evi, Puzzle, Atığımı Nereye Atayım, Flaş Kartlar ile Doğru Öğreniyorum atölyeleri ile çocuklar, hem enerjinin doğru kullanımını hem de çevrenin nasıl korunacağını öğrenmiş oldu.