banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!

Bursa’da ’Aile ve Medeniyet’ paneline yoğun ilgi

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Aile ve Medeniyet’ paneli yoğun ilgi gördü.

BURSA 03.03.2022, 14:27
Bursa’da ’Aile ve Medeniyet’ paneline yoğun ilgi

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Aile ve Medeniyet’ paneli yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından Uludağ Üniversitesi, Mehir Vakfı, Konya ve Bursa İl müftülükleri işbirliğinde ‘Aile ve Medeniyet’ paneli düzenlendi. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinleri kapsamında gerçekleştirilen panelin ilki, Uludağ Üniversitesi’ne ait Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Panelin ikinci oturumu ise Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu’nda yapıldı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü, Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz gerçekleştirdi. Panele; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İl Müftü Vekili Yavuz Yıldız, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, dernek ve vakıf temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge’nin Kur’a-ı Kerim tilaveti ile başlayan panele katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk dünyasında aile kavramının önemine vurgu yaptı.

“Huzurlu bir toplumun temeli ailedir”

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında kentin kültür-sanat hayatına değer katmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Aktaş, Türk medeniyetinde aile kavramının önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Başkan Aktaş, “Geleneksel aile kavramına yüklediğimiz anlamı inancımızla pekiştirdiğimiz için ortaya güçlü aile yapısı çıkmış, toplumsal birlik ve beraberliğimizin mayasını oluşturmuştur. Aile bağları çözülmüş bir toplum ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olursa olsun ayakta kalamaz” dedi.

“Aile, kendi içinde devlettir”

Panelin başında konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz ise Türk-İslam Medeniyeti’nde ailenin en önemli kurum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılavuz, “Modernleşme süreci, ailenin genetik yapısını bozdu. Aile kavramının güçlü olduğu dönemlerde medeniyet de güçlü olur” diye konuştu. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de ailenin Hz. Adem ve Hz. Havva ile başlayan, kıyamete kadar sürecek olan en temel kurum olduğunu söyledi. Köse, ”Aile, toplumun örgütlenme modeli görüldüğü için; sosyolojik olarak, aile ile devlet birbiri üzerine tanımlanmıştır. Aile, kendi içinde küçük devlettir. Devlet de o milletin büyük ailesidir. Devlet ve toplumun yapı taşları aileden oluşur. Aile ile ilgili sosyolojiye, tek ebeveynli aile kavramı girdi. Boşanmalar, ayrılıklar oluyor. Aile, sistemli yapıdır. Her bir parça, sistemin içinde değerini alır” şeklinde konuştu.

“Aile biterse toplum da biter”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise toplumun temelinin aile olduğuna vurgu yaptı. Rektör Uysal, “Bir toplumda saatin zembereği neyse, toplumda aile odur. Aile biterse toplum da biter. Bu nedenle topluma zarar vermek isteyenler, önce aileye saldırır” ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddet olgusunu da değerlendiren Rektör Uysal, kadının sadece fiziki güzelliğine değer vermenin de bir nevi şiddet olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Uysal, ”Kadına şiddeti yalnızca fiziksel olarak ele alamayız. Kadına ve erkeğe aynı yükleri yüklemek de kadına şiddetin başka boyutudur. ‘Kadın-erkek eşittir’ dedikten sonra, her iki cinse de ‘aralarındaki farklılıkları gözetmeden’ iş hayatında eşit yükleri yüklerseniz; ardından kadına ev ve çocukların işlerini yüklerseniz, bu da bir anlamda kadına şiddettir” açıklamasında bulundu.

“Vakfı eşimin isteği üzerine kurdum”

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de vakfın faaliyetlerini anlattı. Vakfın temel özelliğinin ilmiyeye hizmet etmek olduğunu anlatan Özdemir, 28 ülke 62 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bugüne dek 10 binin üzerinde çiftin evlenmesine vesile olduklarını hatırlatan Özdemir, Mehir Vakfı yayınlarından çıkan eserlerin de 5 dile çevrildiğini söyledi. Özdemir, “Eşimi ve çocuklarımı çok sevdim. Mutlu ailede büyüdüm. Bu vakfı da eşim için kurdum. Eşim bana, ‘Evlenmek isteyen gençler var, sen esnaf adamsın. Esnaf arkadaşlarınla bu gençlere yardım ederseniz çok iyi olur’ dedi. Ben de dostlarımla konuşarak, bu vakfın kurulması için girişimlere başladım. İlk olarak 2 çiftimizi evlendirdik. Yuva kurmak ve kurulmasına vesile olmak çok büyük keyif” dedi.

Panelin son konuşmacısı Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge de, “Eşlerin ve çocukların hayırlı olmasının yolu birçok farklı noktadan geçebilir. Kavli olarak bu konuda dua etmeliyiz. Yani istediğimiz şeyi önce kendimiz yapmalıyız. Biz çok iyi eş değilsek, çok iyi eş beklemek ne kadar doğru?” diye konuştu. Osmanlı döneminde kıraat gelişiminin Bursa’dan başladığını, Ulucami’nin içinde İbnü’l Cezeri Kıraat İlmi okutulduğunu ifade eden Öge, 18. yüzyıl Osmanlı alimlerinden Yusuf Efendizade’nin ‘Kıraat İlmindeki Yeri’ adlı kitabının da yakında Mehir Vakfı yayınlarından çıkacağını ifade etti.

Panelin sonunda Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran ile Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinatörü, Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, panelistlere teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18