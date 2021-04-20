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Bursa’da 8 yıldır dönüşüm bekleyen 1050 konutlarda düğüm çözülüyor

Bursa’da 7 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen 2 bin 290 konutlu Akpınar Konutları sakinleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş müjdeyi verdi.

BURSA 20.04.2021, 13:55
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Bursa’da 8 yıldır dönüşüm bekleyen 1050 konutlarda düğüm çözülüyor

Bursa’da 7 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen 2 bin 290 konutlu Akpınar Konutları sakinleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş müjdeyi verdi.

Her depremde ilk akla gelen 1050 Konutlardaki 2 bin 290 daireyle ilgili Buraadabugun canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 bin 290 haneyi ilgilendiren konuda mutlu sona çok yakın olduklarını söyledi. Başkan Aktaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Mayıs’ta inşallah Bursa’da olacak. Kendisi gerekli açıklamaları yapacaktır. İnşallah orada ofisimizi oluşturup, anlaşmalara başlayacağız. Ben onların mutlu olacağı ortamı oluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Yan taraftaki gibi zemin + 15 olmayacak. Bu konuda rahat olsunlar" dedi.

"Doğanbey TOKİ’ler için kentsel dönüşüm yok" ifadelerini kullanan Başkan Aktaş, "Orada Millet Bahçesi yapıyoruz. İller Bankası’nı yıktık. Oradaki insanları da huzursuz etmenin manası yok. Daha önce iyi niyetli söylediğim bazı şeyler çarpıtıldı. Önceliğimiz şu an orası değil, başka önceliklerimiz var" açıklamasını yaptı.
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