Bursa’da 706 bin öğrenci karne aldı

Bursa’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi Barakfakih İlkokulu ve Barakfakih Özel Eğitim Uygulama Okulu gerçekleşen karne töreni ile sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı ve Kestel İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Uç 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. yarıyıl karne dağıtım töreninde Barakfakih İlkokulu ve Barakfakih Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa’da 2008 okulda 43 bin 524 öğretmen ve 706 bin 708 öğrencimizle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun 100. yılı olması hasebiyle 2023 yılı bizler için ayrı bir önem taşıyor. Yeni bir yüzyıla giriş olarak adlandırılan "Türkiye Yüzyılı"nda ülkemiz her alanda artan başarısıyla inanıyoruz ki ikinci yüzyılında çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Ülkemizin evlatlarına eğitim alanında hizmet eden bizler, "Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak" bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. . Bursa eğitim ailesi olarak bu bakış açısıyla Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda yürütmüş olduğumuz çalışmalar, öğrencilerimizin proje ve başarılarıyla taçlanıyor ve bu bizler için birer gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilgi ve becerilerle teçhiz edilmiş, millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi en önemli hedefimiz. Öğrenci, öğretmen, velilerimiz, eğitim çalışanlarımız ve tüm eğitim paydaşlarımızla bir dönemi daha geride bırakırken, ülkemizin ikinci yüz yılına girdiğimiz 2023 yılının milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim döneminde buluşmak üzere tüm öğrencilerime iyi tatiller diliyorum” dedi.

12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 20 Ocak 2023’de sona ererken, ikinci kanaat dönemi 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline çıkacak.