Bursa’da 694 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 694 mahalle yolunu trafiğe açarken; yağışın etkili olduğu 5 mahalle yolunda mesaisini sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bursa genelinde 465 iş makinası ve kamyon ile 1305 personelle kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına 24 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 694 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar çerçevesinde kardan kapanan Büyükorhan’da 40, Gemlik’te 13, Gürsu’da 7, Harmancık’ta 28, İnegöl’de 110, İznik’te 42, Karacabey’de 70, Keles’te 38, Kestel’de 20, Mudanya’da 34, Mustafakemalpaşa’da 106, Nilüfer’de 20, Orhaneli’nde 55, Orhangazi’de 25, Osmangazi’de 21 ve Yenişehir’de 65 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Mustafakemalpaşa’da kapalı olan 5 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ederken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki faaliyetlerini kesintisiz sürüyor.