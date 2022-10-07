Bursa’da 6 ilçe için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gürsu, Yenişehir, Kestel, İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde yarın saat 04.00’den itibaren başlayarak, gece 23.59’a kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Öte yandan, Bursa’nın 6 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, ‘Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır’ uyarılarını kapsıyor.