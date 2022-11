Bursa’da 50 bin fidan toprakla buluştu

Bursa’da ’Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği çerçevesinde 50 bin fidan toprakla buluştu. 2022 yılı sonuna kadar ise toprakla buluşan fidan sayısının 2,5 milyon olacağı açıklandı.

Bursa’nın 18 ayrı noktasında gerçekleştirilen fidan ekimine, jandarmasından öğrencisine, polisinden STK’larına kadar bir çok kişi katılım gösterdi. Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde Bursa’da gün içinde 48 hektar alanda 50 bin 550 fidan toprakla buluşturulacak. Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesinde 2 hektar alana 3 bin kızılçam fidanı Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa geçmişinden aldığı emaneti hakkıyla korumaya çalışan bir şehrimizdir. 1 milyon 79 bin 544 hektarlık yüz ölçümüne sahip Bursa’nın orman varlığı 485 bin 436 hektardır. Yüz ölçümünün yüzde 45’i ormandır. Bugün, Bursa’nın 18 farklı alnında bugün 50 bin 550 fidan dikimi gerçekleştirilecek. Yıl sonuna kadar ise, 2,5 milyon fidan toprakla buluşmuş olacak" diye konuştu.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken, orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığımızı dile getiren Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, "Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde, ülkemiz ağaçlandırma konusunda Avrupa’da 1. Dünyada 6. Sırada yer almaktadır. 2021 yılında ülkemiz genelinde orman yangınlarından büyük hasar gören ormanlarımızın yeniden tesis edilmesi hedefiyle, her bir vatandaşımız için 3’er fidan dikilerek, yılsonu itibariyle ülkemizde 252 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulması sağlanmış ve fidanlarımız geleceğe nefes olmuştur. 2022 yılında Türkiye Yüzyılına Nefes teması ile kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde sizlerle birlikte burada dikeceğimiz her fidan Türkiye Yüzyılına nefes olacak, ülkemizi daha yeşil ve daha güçlü kılacaktır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bursa’mızın yeşiline yeşil katacak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Son 20 yılda Bursa ilimizde 112 bin Hektar alanda 130 milyon fidan dikerek yeni orman alanları oluşturduk. Bugün Bursa ilimizde 18 ayrı bölgede, hep birlikte dikeceğimiz 50 bin 550 fidan ile Yeşil Bursa’mızın orman alanına 48 bin metrekare daha yeni orman alanı ekleyeceğiz. Bursa ilimizde, 2022 yılı sonuna kadar 2.5 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız. Bugün dikeceğimiz her bir fidanın köklü bir ağaca, ağaçların güçlü ormanlara, ormanların Türkiye Yüzyılına Nefes olması dileğiyle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Orman teşkilatı, TSK’dan sonra 24 esasına dayalı çalışan nadide kurumlarımızdan biridir. Diğer teşkilatlarımıza da her zaman örnek olarak göstermişimdir" şeklinde konuştu.