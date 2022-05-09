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Bursa’da 400 bin fide toprakla buluşacak

Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya ulaşmak amacıyla Halk Evi önünde 4 günde 400 bin fide dağıtacak.

BURSA 09.05.2022, 13:21
Bursa’da 400 bin fide toprakla buluşacak

Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya ulaşmak amacıyla Halk Evi önünde 4 günde 400 bin fide dağıtacak.

“Fide bizden, ürün sizden” diyen Nilüfer Belediyesi, iki yıl önce başlattığı fide dağıtım kampanyasına bu yıl da devam ediyor. Tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak, kırsaldaki çiftçilere destek veren Nilüfer Belediyesi, 2021 yılını adadığı “Gıda Yılı”nda “Fide Bizden, Ürün Sizden” sloganıyla ücretsiz fide dağıtım kampanyası başlatmıştı. Balkon tarımına teşvik etmek, ata tohumunu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi bu yıl da ücretsiz fide dağıtımına başladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 4 gün boyunca sürecek olan fide dağıtım kampanyasında, toplam 400 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak. Dağıtımın başladığı ilk gün vatandaşlara fidelere yoğun ilgi gösterirken, Başkan Turgay Erdem de çalışmaları yerinde inceledi. Kendi elleriyle fide dağıtan Başkan Erdem, gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Vatandaşlara teşekkür eden Turgay Erdem, “Biliyorsunuz 2020 yılını Nilüfer’de ’Tarım Yılı’ ilan etmiştik. Ardından ’Gıda Yılı’ temasını gündeme getirerek tarımsal üretimin ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemine dikkat çekmeye çalıştık. Bu yılı da ’İklim Yılı’ ilan ettik. Hepsi birbirine bağlı konular. İklim dengemiz bozuldukça tarımsal üretim de bundan etkileniyor ve dünyada bir gıda krizine doğru adım adım ilerliyoruz. Onun için herkes önlemini almalı. Ekilecek toprağı olan herkes tarıma yönelmeli diye sürekli toplumu tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Birkaç yıl sonra gerçekten yiyecek sebze bulamayabiliriz. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalabilir. O nedenle kentte yaşayan vatandaşlarımız da en azından balkon ve teraslarında tarımsal üretim yapsınlar istiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Erdem, "Bu yıl ata tohumlarından üretilmiş domates, biber, patlıcan gibi sebze çeşitlerinden toplam 400 bin adet fide dağıtacağız. Fide dağıtım çalışmamız 4 gün sürecek. İstiyoruz ki Nilüfer’de balkon tarımı yaygınlaşsın herkes üretimin tadına varsın. Toprağın uyanışına tanıklık ettiğimiz bu güzel bahar gününde sizler aldığınız fidelerle evlerinizde sebze yetiştirmenin ve dalından koparıp yemenin tadını çocuklarınıza yaşatın istiyoruz. Balkonlarınız, teraslarınız birer mini bahçeye dönüşsün; ilaçsız biberler, domatesler patlıcanlar yetişsin. Gelecek nesilleri tarımla tanıştırın ve onları üretime teşvik edin istiyoruz. En önemlisi de ata tohumlarımızın önemini ve geleceğe bırakacağımız en değerli mirasın sağlıklı gıda olduğunu çocuklarınıza öğretin istiyoruz. Ben fidelerimizin verimli olmasını diliyorum, bu arada bizim çabamıza emeğini katan ve bu fideleri yetiştiren Nilüferli çiftçilerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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